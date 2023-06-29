حرق القرآن الكريم في السويد.. الإمارات تستدعي السفيرة.. وعراقيون يقتحمون السفارة

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، استدعاء ليزلوت أندرسون، سفيرة مملكة السويد لدى دولة الإمارات، لإبلاغها احتجاجها واستنكارها الشديدين لسماح حكومة السويد لمتطرفين في العاصمة ستوكهولم بحرق نسخة من القرآن الكريم، وتهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد، مشددة على أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية التي تؤثر سلبًا على تحقيق السلام والأمن.

زعبرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، عن رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوق لمثل هذه الأفعال الشنيعة.

وشددت الخارجية الإماراتية على رفض الدولة الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها في العالم.

وأكدت على أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

اقتحام سفارة السويد في العراق

وفي السياق ذاته، اقتحم عشرات المتظاهرين العراقيين، اليوم الخميس، مقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على إحراق نسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم.

وذكرت وسائل إعلامية أن المتظاهرين بقوا في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن.

وعلقت وزارة الخارجية السويدية، في بيان، بأنها على علم بالأحداث وأن موظفي سفارتها سالمون.

وكانت الحكومة العراقية قد استنكرت العمل غير المسؤول والعنصري، رافضة الإذن الذي أعطته السلطات السويدية لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف.