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وزارة الخارجية تستدعي السفيرة السويدية لدى العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزارة الخارجيَّة العراقيَّة استدعت السفيرة السويديَّة لدى العراق، وتبلغها احتجاج ‫العراق‬ الشديد على سماح الحكومة السويديَّة لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ‫ستوكهولم‬ يوم أمس الأربعاء".

وأضاف، "كما طالبت الوزارة الحكومة السويديَّة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الاساءة المتكررة للقرآن الكريم، على أن المسوغات القانونية وحرية التعبير لاتبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينيَّة".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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