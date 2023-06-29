انت الان تتابع خبر وزارة الخارجية تستدعي السفيرة السويدية لدى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزارة الخارجيَّة العراقيَّة استدعت السفيرة السويديَّة لدى العراق، وتبلغها احتجاج ‫العراق‬ الشديد على سماح الحكومة السويديَّة لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ‫ستوكهولم‬ يوم أمس الأربعاء".



وأضاف، "كما طالبت الوزارة الحكومة السويديَّة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الاساءة المتكررة للقرآن الكريم، على أن المسوغات القانونية وحرية التعبير لاتبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينيَّة".

