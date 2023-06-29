انت الان تتابع خبر وزارة الخارجية تستدعي السفيرة السويدية لدى العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزارة الخارجيَّة العراقيَّة استدعت السفيرة السويديَّة لدى العراق، وتبلغها احتجاج العراق الشديد على سماح الحكومة السويديَّة لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم يوم أمس الأربعاء".
وأضاف، "كما طالبت الوزارة الحكومة السويديَّة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الاساءة المتكررة للقرآن الكريم، على أن المسوغات القانونية وحرية التعبير لاتبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينيَّة".
وأضاف، "كما طالبت الوزارة الحكومة السويديَّة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الاساءة المتكررة للقرآن الكريم، على أن المسوغات القانونية وحرية التعبير لاتبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينيَّة".