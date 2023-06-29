رويترز: عملاء للموساد نشطوا في إيران للقبض على مشتبه بالتخطيط لهجوم في قبرص

قالت إسرائيل اليوم الخميس إن عملاء من جهازها المخابراتي "الموساد" ينشطون في إيران للقبض على مشتبه بكونه قائد ما قالت إنها خطة إيرانية لشن هجوم على إسرائيليين في قبرص.



ووفق وكالة رويترز للأنباء، فقد كشف بيان للموساد أن المشتبه به هو يوسف شهبازي عباساليو، قائلا إنه "تلقى تعليمات مفصلة وأسلحة من (مسؤولين) كبار في الحرس الثوري الإيراني" لتنفيذ مثل هذا الهجوم.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت الأحد الماضي إن السلطات في قبرص أحبطت هجوما للحرس الثوري الإيراني على إسرائيليين في الجزيرة.



وقالت قناة "كان" -التابعة لهيئة البث العامة الإسرائيلية- إن خلية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني خططت لمهاجمة أهداف إسرائيلية ومدنيين يهود في قبرص.



وأضافت القناة أن السلطات القبرصية أحبطت الهجوم بالتعاون مع المخابرات الأميركية والإسرائيلية.



وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن مصادر قبرصية قولها إن أجهزة المخابرات في الجزيرة كانت تتابع تحركات الخلية في الأشهر الأخيرة قبل اعتقال أعضائها، من دون أن توضح عددهم أو تحدد الأهداف التي خططوا لمهاجمتها.



وقالت المصادر إن أجهزة المخابرات راقبت عن كثب المشتبه به الرئيسي الذي تم رصده، مما ساعد في منع الهجوم، مشيرة إلى أن المشتبه فيه تمكن من الفرار ولكن تم العثور على المعدات التي كان سيستخدمها لتنفيذ الهجوم.



وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، اعتقلت السلطات القبرصية مواطنا أذربيجانيا يحمل جواز سفر روسيّا قالت إنه كان عميلا للحرس الثوري الإيراني وخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، بما في ذلك عمليات اغتيال تستهدف رجال أعمال إسرائيليين.



لكن السفارة الإيرانية في قبرص نفت حينذاك الاتهامات الموجهة لبلادها بالتخطيط لهجوم على إسرائيليين بالجزيرة.



المصدر : رويترز

