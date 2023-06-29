حرق القرآن في السويد يُغضب الروس.. انحلال وفراغ روحي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عدد من مفتي روسيا، أن إحراق القرآن "كتاب الله" في السويد يُعبر عن الانحلال والفراغ الروحي للمجتمع الأوروبي الذي يعتبر الخطأ ديمقراطية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، قال روشان أبياسوف، مفتي مقاطعة موسكو: "من خلال الأخبار نرى أن المجتمع السويدي مُنحل روحيًا، حيث يعبتر أفراده الخطأ ديمقراطيةً، وإلا فإنه لا تُوجد طريقة أخرى لشرح ترخيص الشرطة السويدية بانتهاك مُقدسات أخرى مثل القرآن الكريم.. وفي يوم العيد الإسلامي العظيم، عيد الأضحى".

وتابع أبياسوف أنه "يبدو أن سخط العالم الإسلامي على مثل هذه الأعمال في الماضي، لا يعني شيئًا للسويديين، تمامًا كما أن المشاعر الدينية للناس لا تعني لهم شيئًا".

الروس غاضبون من تعدٍ آخر على القرآن:

وأضاف أن مُسلمي روسيا غاضبون من تعدٍ آخر على القرآن، ويُدينون بكُل الطرق "هذا المسار المُقزز الذي نشأ في السويد".

وشدد مفتي مدينة موسكو، إلدار علاء الدينوف، على أن "القرآن الكريم ليس مُجرد كتاب. بالنسبة للكثيرين هو كتاب مقدس، إنه قانون الحياة وشريعة الله التي يتبعها المليارات من الناس بطريقة أو بأخرى. ومثل هذه التصرفات الغريبة تظهر مدى تدهور المجتمع الأوروبي، وهو ليس مُنحلًا فقط، بل إنه قد مات روحيًا".

وأشار المتحدث إلى أن عيد الأضحى يجلب القداسة ويُؤكد على الأصول المشتركة التي تُوحد المؤمنين.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن عدم احترام القرآن في روسيا جريمة خلافًا لبعض الدول الأخرى.

وقال بوتين: "روسيا تكن احترامًا شديدًا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المُقدس في روسيا جريمة".

وأشار إلى أن هذا الأمر ليس شائعًا في جميع البلدان.

وخاطب بوتين إمام مسجد الجمعة في مدينة دربند بداغستان، سيدياخيا سيدوف، قائلًا: "الحمد لله، بفضل رجال دين مثلك، لدينا تعايش وسلام قوي بين الأديان والطوائف في البلاد".