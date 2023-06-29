جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين ويُطلق قنابل الغاز

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم "جيش الاحتلال الإسرائيلي" مدينة جنين من مدخلها الغربي "شارع حيفا"، وأطلق قنابل الغاز السام تجاه المواطنين ومركباتهم، ونصبت حاجزًا عسكريًا.

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ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الخميس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وذكرت مصادر محلية لموقع "قدس برس"، أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية المحاذية لجدار الضم العنصري المقام فوق أراضي القرية، وأسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام.

ونصب الاحتلال حاجزًا عسكريًا على الشارع الرابط بين القرى المجاورة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات، وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.

قوات الاحتلال تقتحم مُدن الضفة الغربية المُحتلة:

وتشهد مُدن الضفة الغربية المُحتلة، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.

من ناحية أخرى، قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن "الاحتلال الإسرائيلي يُفسد على المُرابطين والمُرابطات في القدس فرحة عيد الأضحى".

وأشار صبري إلى أن "الاحتلال يُواصل التضييق على المُقدسيين والمُرابطين في الأقصى، ويُلاحقهم من خلال الإبعاد أو الاعتقال، إلى جانب القيود المفروضة في البلدة القديمة والقدس".

وكانت السلطات الإسرائيلية أصدرت قرارًا يُقضي بمنع الشيخ صبري من السفر خارج فلسطين، وذلك في أعقاب جولة خارجية أجراها مُؤخرًا.

وأدى الآلاف من المصلين فجر اليوم الخميس، صلاة فجر الثاني من أيام عيد الأضحى المُبارك، رغم تضييقات القوات الإسرائيلية والعراقيل المُنتشرة في محيط البلدة القديمة ومدينة القدس المُحتلة.