شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: 30 يونيو مثلت إرادة مصر التاريخية للحفاظ على هويتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن ثورة ٣٠ يونيو مثلت نموذجاً فريداً فى تاريخ الأمة المصرية للقضاء على جماعة إرهابية، حاولت العبث بمقدرات وطننا العزيز، وسعت خلال عام من الحكم على تفكيك مفاصل الدولة، وتعريض الأمن القومى للخطر.

وأضاف المهندس حازم الجندى، أن خروج ملايين المصريين في ثورة يونيو؛ للدفاع عن وطنهم من محاولات الجماعة الإرهابية العبثية لاختطاف الدولة، والتي لاقت استهجانا من الشعب، ولتصحيح المسار والحفاظ على هوية الدولة المصرية، لتتضافر جهود أبناء الوطن المخلصين، من أجل التصدى لتلك المخططات الخبيثة لطمس الهوية الوطنية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلول الجماعة فى الداخل والخارج لم تتوان، عن محاولاتهم الآثمة في زعزعة أمن واستقرار الوطن، إلا أن المصريون وقياداتهم وجيشهم الأبي وأجهزتنا الأمنية كانت لهم بالمرصاد، وتمكنت مصر من تحقيق نصرا ساحقا على قوى الشر والظلام، وتابعت مسيرتها من أجل البناء والتنمية في كافة ربوع الوطن.

وتابع الجندى: منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد، شهدت مصر نهضة اقتصادية واسعة، في كافة أنحاء البلاد، من خلال المشروعات التنموية غير المسبوقة على مختلف الأصعدة.

كما توجه عضو مجلس الشيوخ، بالتحية لأرواح الشهداء من الجيش والشرطة، الذين بذلوا دمائهم وأرواحهم فداء في سبيل الوطن، قائلا: ستظل مصر عصية على أعدائها، فقد سجل التاريخ وشهد على مر المواقف والأزمات المختلفة التى واجهها المصريون، أنهم يتمتعون بعزيمة قوية وإرادة صلبة تمكنهم من تحقيق المستحيل.