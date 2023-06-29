أحرق المصحف أمام الكاميرات.. من هو سلوان موميكا «عدو المسلمين» في السويد؟

الشارقة - اميمة ياسر -

في مشهد مسيء وثقته عدسات الكاميرات، قام العراقي الأصل سلوان موميكا بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

ولم يكن ما فعله "موميكا" مفاجئا، فلقد أعلن برنامجه مسبقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا إلى مشاركة مقطع الفيديو على نطاق واسع.

سلوان موميكا 37 عاما، داس على نسخة من المصحف وأحرق صفحات منه أمام المسجد، تحت حراسة أمنية مشددة، وذلك بعد حصوله على تصريح قضائي بالتظاهر.

وأثارت الواقعة غضبا واستياء عارمين في أنحاء العالم الإسلامي وبلدان أخرى، في الوقت الذي يحيي فيه المسلمون عيد الأضحى وفيما كان موسم الحج السنوي في مكة المكرمة بالسعودية يقترب من نهايته.

من هو سلوان موميكا؟

قال موميكا، في بث مباشر عبر حسابه بمواقع التواصل الأربعاء، إنه سيبدأ بعد ساعتين مظاهرته من أمام المسجد الكبير في ستوكهولم.

وقال موميكا: "سأحرق القرآن أمام المسجد، يوم أمس حصلت على رخصة، واليوم هناك إجراءات أمنية مشددة وقوات خاصة".

وتضمن الفيديو إساءة للمسلمين وعبارات شائنة بحقهم، ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنه.

وكانت شرطة ستوكهولم قد صرحت له بالتظاهر، تماشيا مع حماية حرية التعبير، قائلة فيما بعد إنها فتحت تحقيقا بشأن "إثارة توتر".

ووفقا لما نقله موقع "العين" الإخباري، فإن سوان موميكا عراقي ملحد، يبلغ من العمر 37 عاماً، ومؤسس ورئيس حزب الاتحاد السرياني عام 2014- 2018.

وموميكا عضو في حزب "ديمقراطيي السويد"، وفر من العراق إلى السويد قبل سنوات، وقام بحرق المصحف الشريف في ساحة ميدبورجاربلاتسن وسط ستوكهولم.

والشرطة السويدية تعرف مسبقا بما سيقوم به موميكا، لأنه أبدى رغبته بذلك صراحة تزامنا مع بدء عيد الأضحى المبارك.

وحصل سلوان موميكا على “الضوء الأخضر” بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف سويدية قرارا للشرطة برفض منح تصاريح لمظاهرتين في ستوكهولم كان سيُحرق المصحف خلالهما.