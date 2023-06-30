شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل لـ"الشاهد": الإخوان منذ نشأتها تتلقى مساعدات خارجية ولم يخطر ببالي أن يصلوا للحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدحت العدل الشاعر والسيناريست والمؤلف، إنه لم يخطر في باله أن يأتي يوم وتحكم فيه جماعة الإخوان مصر، عندما كتب مسلسل العندليب حكاية شعب في عام 2003.

وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع علة قناة "إكسترا نيوز"، أن عبدالحليم ولد عام 1929، وجماعة الإخوان أنشأت عام 1928، والمسلسل كان "العندليب حكاية شعب"، لذا ع تجسيد حياة عبدالحليم، كنت أروي ما يحدث في مصر.

واردف: "وقد هالني أن جماعة الإخوان بعد سنة واحدة من تأسيسها تجولت في 4 آلاف قرية، وهو شئ خيالي، خطر ببالي أنها تتلقى مساعدات ما من جهة ما".

وأردف: "لا أخفي أنني ناصري، كل ما قاله عبدالناصر وما حدث في المنشية مذاكره كويس، ومؤمن أن هذا وطن كوزموبوليتاني، لا يمكن أن تحكمه فئة ضيقة الفكر، كان يعنيني هذا التواجد، وما وصلوا له، كان يعنيني أتكلم عن الجماعة، ولم يخطر في بالي أنهم سيصلوا يومًا للحكم".