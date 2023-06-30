شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل لـ"الشاهد": الإخوان منعوا نشر مقالي "كن رئيسًا لكل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مدحت العدل الشاعر والسيناريست والمؤلف، إنه أدرك حين أعلن محمد مرسي عن مشروع الـ100 يوم، أن الإخوان يحكمون شعبًا لا يعرفوه.

وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": " أدركت ذلك سريعًا وقلتها على الهواء لياسر علي أنتم تحكمون شعب لا تعرفوه، وقلت له أنتم مش هتكملوا سنة في الحكم، أدركت سريعًا أنهم لا يمكن يكملوا".

وكشف أنه كتب مقالات ومنعت من النشر، كان من بينها مقال "كن رئيسًا لكل المصريين".

وحكى مدحت، عن موقف كشف فيه مدى انفصال الإخوان عن الشعب، وعيشهم في أوهام، قائلًا: "كان فيه شخص مصري نتعامل معه في دبي من 20 سنة، اكتشفنا عند وفاة والده أنه من عتاة الإخوان، وكل من يحضرهم من مصرللعمل في دبي كانوا إخوان، وعند وفاة والده زاره خيرت الشاطر، قلنا له اوعى تكون فاهم الناس بتحب مرسي، ولأثبت له سألت خمسة أشخاص أمامه من العاملين في المطعم الذي اجتمعنا فيه عن محمد مرسي فهاله ما قاله الخمسة، قلت له أنتم مش عارفين حاجة".

وأردف: "هو متخيل مثل باقي الإخوان إنهم هيحكموا 500 سنة، كان عندهم ثقة مبالغ فيها، مبنية على أساس إنهم مسنودين من الخارج، لكننا شعب جبار لا يمكن يحكمنا غير مزاجنا.