شكرا لقرائتكم خبر عن امتداد مدينة الشيخ زايد.. تكامل عمرانى خدمى.. (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر امتداد مدينة الشيخ زايد من الإنجازات العمرانية البارزة بعد ثورة 30 يونيو، حيث يقام على مساحة 10988 فداناً ومن المستهدف أن يقطنه 1.2 مليون نسمة ويشمل مشروعات عمرانية متنوعة تساعد على تلبية الطلب على أنماط الإسكان المختلفة.

ويضم مشروعات خدمية وترفيهية بجانب ربط مدينة الشيخ زايد القائمة بمحاور التنمية المختلفة مثل محور الضبعة ومحور روض الفرج.