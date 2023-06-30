شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" توصى بتملك مبانى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج، الاستمرار فى تملك كافة مبانى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية فى الخارج وكذا دور السكن لرؤساء البعثات لتخفيض المبانى المؤجرة ولتعظيم أصول الدولة بالخارج وإنشاء المباني اللازمة لهذه المقار على الأراضي المملوكة للهيئة.

كما توصى اللجنة بالموافقة على الخطة الاستثمارية للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية لتحقيق من أجل الاستمرار في بناء وإحلال وتجديد واصلاح وشراء مباني لبعثات مصر بالخارج.

وأوصت أيضا لجنة العلاقات الخارجية تأمين وتجهيز مبانى وزارة الخارجية بالخارج سواء كانت مملوكة أو مستأجرة لضمان التمثيل الآمن والمشروف لمصر فى الخارج وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى الخارج.

توصية لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جاءت ضمن توصيات اللجنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة للسنة المالية 2023/2024، بشأن الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج.