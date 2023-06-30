شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية الأحزاب يرصد مزايا محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إنفوجراف لها، مزايا محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، جاء فيه أن تكلفة المشروع تبلغ 9 مليارات جنيه، وأن أطوال أرصفة المحطة تبلغ 2530 متر، وأنها تضم 32 جرار لنقل الحاويات تصل إلى 71 جرارا باكتمال الطاقة الاستيعابية.

ولفتت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الإنفوجراف إلى أن الطاقة الاستيعابية للمحطة تبلغ 1.5 مليون حاوية، وأن هناك 12 جرارا لنقل الحاويات تصل إلى 71 جرارات باكتمال الطاقة الاستيعابية.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رصدت في انفوجراف لها مشروع استصلاح توشكى والعوينات، جاء فيه أن 90 ألف فدان في الفترة من 1997 – 2012، و440 ألف فدان في الفترة 2014-2022، مشيرا الى أن حجم ما تم زراعته في المشروعين نحو مليون فدان .

وتنفذ الدولة المصرية، جهود كبيرة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية؛ خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية مثل القمح، وتبلغ إجمالي المساحة المنزرعة في منطقة شرق العوينات 190 ألف فدان.

وخلال الفترة من نهاية التسعينيات وحتى 2012 تم زراعة 80 ألف فدان؛ وخلال الفترة من 2014 وحتى 2022 تم زراعة 110 آلاف فدان، وخلال عام 2015 جرى تكليف الشركة بزراعة 12 ألف فدان جديدة في منطقة عين دالة.

ومن المقرر أن يكون حجم المساحة المستصلحة في منطقة شرق العوينات 280 ألف فدان عام 2024؛ حيث سيتم زراعة 40 ألف فدان جديدة.

ومن أجل تحقيق أعلى استفادة من المحاصيل المزروعة وعلى رأسها محصول البطاطس؛ تم انشاء مصنع للبطاطس النصف مقلية والمهروسة؛ كبداية لإنشاء منطقة صناعية كبرى بشرق العوينات.