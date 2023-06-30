موجة حارة تضرب المكسيك.. وتقتل 104 أشخاص

ياسر رشاد - القاهرة - توفي 104 أشخاص في المكسيك بين 12 و25 يونيو بسبب موجة حر شديد ضربت الشمال الصحراوي والعاصمة، على ما أعلنت الحكومة، وفق سكاي نيوز عربية.

وسُجل العدد الأكبر من الضحايا (64) في ولاية نويفو ليون الصناعية (شمال شرق) على حدود تكساس، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس .

وسُجّلت درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة في ولاية سونورا (شمال غرب)، وفق المصدر نفسه.

في هذا الوقت من العام، يتراوح عادة متوسط الحرارة بين 30 و45 درجة.

وتُعتبر ضربات الشمس والجفاف سبب معظم الوفيات.

واعتبارا من الأول من يوليو، يُتوقع أن تؤثر موجة حر جديدة على البلاد البالغ عدد سكانها 127 مليون نسمة.