شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات من مجلس الشيوخ للحكومة فى قطاع الطاقة والكهرباء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من التوصيات الهامة لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي في مجال الطاقة والكهرباء، تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ونسلط الضوء علي أهم التوصيات التي اقرها مجلس الشيوخ في مجال الطاقة والكهرباء، علي النحو الأتي:

1- أهمية استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية الذي يمثل تجلياً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

2- ضرورة استكمال العمل على رفع القدرة التشغيلية لخط الربط الكهربائي بين مصر والأردن بما يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة ويعزز من الريادة المصرية في مجال الطاقة.

3- أهمية الاتفاقية الموقعة مع قبرص لإنشاء خط غاز بحري بين البلدين، وتطالب باتخاذ خطوات جدية تعزز من إمكانية ضم دولتي سوريا ولبنان إلى منتدى غاز المتوسط.

4- تعزيز التنوع البيولوجى والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة والحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية.

5- ضرورة توسيع الرقعة الزراعية وتكوين مخزون استراتيجي مناسب للوصول إلى حد الاكتفاء الذاتى