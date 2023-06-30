انت الان تتابع خبر اليوم.. 6 مباريات في ختام الجولة 34 من الدوري الممتاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ثلاث مباريات تقام في تمام الساعة الخامسة عصراً، إذ يضيِّف ملعب الصناعة مباراة فريقه الصناعة وضيفه أربيل، فيما يلتقي الكرخ بضيفه الطلبة على ملعب الساحر أحمد راضي، ونوروز يواجه النفط في ملعب السليمانية.وتقام في الساعة السابعة و 15 دقيقة مساءً، مباراتان تجمع الأولى زاخو وضيفه نفط الوسط في ملعب الأول، وفي الثانية يضيف نفط البصرة فريق القوة الجوية في ملعب الفيحاء.

ويختتم الشرطة والقاسم مباريات الجولة بلقاء يجمع الفريقين في ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ولغاية اللحظة، يتصدر الشرطة ترتيب الدوري بـ70 نقطة، يليه القوة الجوية بـ 65 نقطة، ثم الزوراء بـ 60 نقطة، ورابعاً الكهرباء برصيد 58 نقطة.