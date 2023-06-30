انت الان تتابع خبر السويد.. حارق نسخة من المصحف يعتزم تكرار فعلته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سلوان موميكا، وهو عراقي يبلغ 37 عاماً فر إلى السويد، لصحيفة "إكسبرسن" السويدية "في غضون 10 أيام، سأحرق العلم العراقي ومصحفا أمام السفارة العراقية في ستوكهولم"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضاف أنه على علم بتأثير ما أقدم عليه وقد تلقى "آلاف التهديدات بالقتل".



وكان موميكا قد داس الأربعاء نسخة من المصحف قبل حرق صفحات عدة منه أمام أكبر مسجد في ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.