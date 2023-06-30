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موجة الحر تقتل أكثر من 100 شخص في هذه الدولة

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بغداد - ياسين صفوان - وشهد شمالي المكسيك ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة. وبلغت درجة الحرارة في بلدة أكونشي بولاية سونورا يوم الاثنين الماضي 49 درجة مئوية.

وقالت وزارة الصحة أن ولاية نويفو ليون، بشمالي البلاد، شهدت وحدها وفاة 64 شخصا بسب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة منذ منتصف الشهر الجاري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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