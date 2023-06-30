موجة الحر تقتل أكثر من 100 شخص في هذه الدولة

وقالت وزارة الصحة أن ولاية نويفو ليون، بشمالي البلاد، شهدت وحدها وفاة 64 شخصا بسب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة منذ منتصف الشهر الجاري.

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محمد يوسف

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