انت الان تتابع خبر باكستاني يمشي 6 أشهر لأداء فريضة الحج (فيديو) والان مع التفاصيل

فيديو | قصة باكستاني قطع أكثر من 5 آلاف كم سيرا على الأقدام لأداء الحج #بسلام_آمنين⁩

⁧#الإخبارية pic.twitter.com/a9K3Y8cfYD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 29, 2023

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية قصة الشاب، عثمان أرشد، وقالت إن رحلته استغرقت نحو 6 أشهر من مدينة أوكارا في باكستان إلى مكة المكرمة في السعودية.— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)

وقال أرشد إن الرحلة كانت طويلة جدا، وواجه صعوبات خلالها، إلا أن هدف وجهته ساعده على التغلب عليها.

وأعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، مشاركة أكثر من 1,8 مليون حاج، 1,66 مليون منهم من خارج المملكة.

والحج عادة ما يكون أحد أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم.

