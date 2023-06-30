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باكستاني يمشي 6 أشهر لأداء فريضة الحج (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - ونشرت قناة الإخبارية الرسمية قصة الشاب، عثمان أرشد، وقالت إن رحلته استغرقت نحو 6 أشهر من مدينة أوكارا في باكستان إلى مكة المكرمة في السعودية.
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)

وقال أرشد إن الرحلة كانت طويلة جدا، وواجه صعوبات خلالها، إلا أن هدف وجهته ساعده على التغلب عليها.

وأعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، مشاركة أكثر من 1,8 مليون حاج، 1,66 مليون منهم من خارج المملكة.

والحج عادة ما يكون أحد أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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