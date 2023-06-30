شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: الأكبر فى تاريخ الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى العاشرة على ثورة 30 يونيو المجيدة.

وجاء فى نص البرقية:

(…فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ، وبالنيابة عن قيادات وأعضاء حزب التجمع ، بخالص التهنئة في ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو الأعظم و الأكبر في تاريخ الإنسانية ، والتي قدم فيها المصريون أروع المثل للعالم كله في كيفية الحفاظ على الهوية الوطنية ، وفي التلاحم بين الشعب والقيادة المتمثلة في شخصكم الكريم .

وفي تلك المناسبة العزيزة ندعو الله لكم بالتوفيق و السداد لتحقيق ما نتمناه جميعاً من رقي و تقدم لمصرنا الغالية .

ولسيادتكم خالص الاحترام والتقدير.