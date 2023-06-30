شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "الجيل" يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حزب "الجيل" الديمقراطي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة البطلة والشرطة الباسلة، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التي كانت علامة فارقة في مسيرة الدولة المصرية، وتصحيحا لمسارها بل إنقاذا لها واستردادا لهويتها الحضارية.

وأكد حزب "الجيل" أن ملايين الشعب المصري الذين خرجوا إلى شوارع المحروسة وميادينها في طول البلاد وعرضها، كاشفين المخطط الشيطاني الغربي ورافضين حكم حلفاؤهم، داعين قواتنا المسلحة بالتدخل وإنقاذ الدولة والوطن، لم يكن لديهم أدنى شك في استجابتها وقائدها العام ليشهد العالم مشهد سيخلده التاريخ يوم وقف القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي ليعلن باسم الشرعية الشعبية التي تسبق أي شرعيات انتخابية، تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجمهورية ووقف العمل بالدستور، متحدياً باسم الشعب أصحاب مخطط التقسيم والفوضى الخلاقة وحلفاؤهم وإيمانه بالانتصار عليهم، وهو ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية فطهر البلاد من الإرهاب واستعاد مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن التاريخ سيذكر لكم سيادة الرئيس شجاعتكم في اتخاذ القرار وفي مواجهة دول التآمر والاستعلاء الغربي وأنكم بذكاء وحنكة أفسدتم مؤامرة التقسيم والفوضى الخلاقة ونجحتم في استعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع الوطن الغالي، لتبدأ بعدها رحلة قيادتكم لأكبر خطة تنموية في مجال البنية التحتية وشبكات الطرق والكباري والأنفاق ونقلتم الريف المصري نقلة حضارية بمشروعكم المتكامل حياة كريمة.

وأضاف الشهابي، واليوم يسجل التاريخ لكم أيضا سيادة الرئيس حرصكم على التوافق الوطني واستعادة وحدة تحالف 30 يونيو بدعوتكم للحوار الوطني التي تجري جلساته الآن في روح توافقية تبشر بأن مخرجاته ستكون كما نحلم خارطة طريق جديدة للجمهورية الجديدة.

كما قدم رئيس حزب الجيل التهنئة للقوات المسلحة والشرطة المصرية، مؤكداً أنهما معا كانتا طليعة الشعب المصري في مواجهة جماعة الشر والإرهاب ودفعت دماء غالية سالت على ثرى الوطن المفدى في سيناء والوادي وقدمت أرواح بطلة وشجاعة واجهت الإرهاب الأسود حتى تم تطهير الوطن منه.

وأعرب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل عن ثقته في قدرة مصر على اجتياز الصعاب والتغلب على التحديات والانتصار في معركة البناء والتنمية.