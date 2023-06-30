شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جذرية فى الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة و14 مبادرة رئاسية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورا ملحوظا فى القطاع الصحى عقب ثورة 30 يونيو، وسعت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير شامل للمنظومة الصحية شملت إطلاق مبادرات رئاسية تشمل جميع الفئات العمرية، وتدشين مشروع التأمين الصحى الشامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الإنفاق الحكومي على الصحة والذي بلغت قيمته الإجمالية نحو 689.2 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية، مقارنة ب32.7 مليار جنيه عام 2013 / 2014.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة 100 مليون صحة، ونجحت الدولة المصرية فى تحقيق هدف إعلان مصر خالية من فيروس سى بعدما كانت من الدول الأعلى عالميا فى انتشار الفيروس بين المواطنين، إذ استهدفت مبادرة 100 مليون صحة الكشف أيضا عن الأمراض الغير سارية حيث قدمت المبادرة العلاج لـ1.8 مليون مريض بالسكر و10 ملايين مرضى بالضغط.

كما أن المرأة كان لها نصيب الأسد من المبادرات الصحية، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى وتم فحص ما يقرب من 33 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية.

وقدمت الحكومة العديد من البرامج والمبادرات الخاصة بعلاج ومكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا في المواطن المصري والتي بلغت 14 مبادرة رئاسية في كافة التخصصات الطبية، قدمت 132 مليون خدمة طبية لـ 93 مليون مواطن بتكلفة 32.2 مليار جنيه.

وتمثلت أهم تلك المبادرات في:

-المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية”100 مليون صحة” وقدمت العلاج المجاني لأكثر من 70 مليون شخص.

-نجحت الدولة المصرية فى تحقيق هدف إعلان مصر خالية من فيروس سى بعدما كانت من الدول الأعلى عالميا فى انتشار الفيروس بين المواطنين

-المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، ونجحت الحملة فى إجراء مليون و567 ألف عملية جراحية، وبلغت تكلفة المبادرة 17 مليار.

-المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم فحصها حتى عام 2022 حوالي 2مليونين و650 ألفًا و793 طفلًا حديث الولادة.

-المبادرة الرئاسية “نور حياة ” أُطلقت عام 2019 وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة منذ إطلاقها أكثر من مليون مستفيد.

-المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس ونجحت في فحص نحو 10.7 مليون طالب حتى نهاية 2020 واستكمالا تم فحص 4 ملايين طالب حتى وقتنا هذا.

-مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية: انطلقت عام 2019، وتشمل المبادرة الفحص والتوعية للسيدات مجانًا، بداية من سن 18 عامًا.

-المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي: انطلقت في عام 2020، وفي ضوء المبادرة تم فحص أكثر من مليون و400 ألف مواطن بالمجان حتى فبراير 2022.