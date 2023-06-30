"صحة الشيوخ": يثمن كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

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القاهرة - سامية سيد - بعث النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، ورجال الشرطة المصرية، وجميع أبناء الشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة التى كانت بداية لطريق التنمية والجمهورية الجديدة .

وقال النائب الدكتور على مهران، إن الدور الوطنى الذى لعبه المصريين ووقوفهم صفا واحدا لحماية وطنهم العزيز، مؤكدا أن الشعب المصرى على مر التاريخ أثبت قدرته على حماية الوطن والوقوف صفا واحد فى وجه كل من يسعى للنيل من مؤسسات الدولة أو لتنفيذ مخططات لتخريب البلد، ومن ثم جاءت ثورة 30 يونيو لنبدأ عهد بناء جديد وإعادة تماسك المؤسسات"، لافتا إلى أن 30 يونيو ثورة شعبية قادها المواطن البسيط ..الذي رفض ضياع هويتة والمساومه على تراب وطنة .

وأكد الدكتور على مهران، أن الشعب المصرى قال كلمته فى هذه الثورة الشعبية العظيمة، وخرج عن بكرة أبيه لإنقاذ الوطن من براثن الجماعة الإرهابية، التى نشرت الرعب والتهديد والذعر فى أنحاء البلاد، ولم يكن يعنيهم كلمة "وطن" بقدر ما يعنيهم تحقيق مخططات خارجية على حساب الوطن، وكان للقوات المسلحة ولا يزال دورها الوطنى العظيم، حينما انحازت للشعب المصري ولثورته العظيمة.

وأكد الدكتور على مهران، أن الدولة المصرية شهدت ولازالت خلال السنوات الأخيرة كم من الانجازات لم يكن يتحقق على مدار عصور كاملة، وذلك على الرغم من التحديات الداخلية والتداعيات الخارجية والعمل يسير على وتيرة واحدة فى مختلف القطاعات والمجالات سواء مشروعات قومية او ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، ومن ثم كانت 30 يونيو هى البداية الحقيقية للجمهورية الجديدة.

وثمن رئيس صحة الشيوخ، كلمة الرئيس السيسي، اليوم في الذكرى العاشرة بثورة 30 يونيو، أن هذا الجيل الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى إلى الاستقرار قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التي تشهد تقدم سريع يطول كل شبر من أنحاء الوطن من البنية التحتية والطرق ونقل وتجارة التي تشهد ثورة حقيقة، تؤهل مصر لمصاف الدول المتقدمة الى الطاقة الكهربائية والغاز والبترول والطاقة الخضراء إلى استصلاح الأراضي بمساحات ليس لها مثيل.