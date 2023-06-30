شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: كلمة الرئيس فى ذكرى 30 يونيو كشفت حجم التحديات.. وتضحيات الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو كشفت حجم التحديات التي واجهتها مصر في مواجهة الإرهاب، وما قدمه الشعب المصري من تضحيات من أجل صالح الوطن.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه بفضل ثورة 30 يونيو والتخلص من حكم الجماعة الإرهابية انطلقت مصر في مرحلة جديد من العمل والإنتاج وبناء الجمهورية الجديدة.

وقال زين الدين: مصر نجحت بعد ثورة 30 ليس فقط في القضاء على الإرهاب، ولكن أيضا في مواجهة التحديات وعبور الأزمات من خلال مشروعات تنموية على مستوى الجمهورية.

وأوضح محمد زين الدين، أن النجاح الذي حققته مصر في مرحلة التنمية والبناء، جاء نتيجة تكاتف أبناء الشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن أبناء الوطن المخلصين في هذه المرحلة يساندون كافة جهود القيادة السياسية في بناء مصر الحديثة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.