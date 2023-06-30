طهران تعلن استعدادها للإلغاء المتبادل للتأشيرات مع روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي أن إيران مستعدة للإلغاء المتبادل للتأشيرات بشكل كامل مع روسيا، وقال إنه لا يوجد عائق في هذا الصدد من وجهة نظر طهران.

وقال جلالي خلال اجتماع مشترك لمجموعة من نشطاء السياحة الإيرانيين والروس في موسكو، الخميس، إنه "في ضوء المستوى الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وموسكو، فمن المتوقع إلغاء التأشيرات على الأقل للسياح ورجال الأعمال، حيث قال المسؤولون الروس إنهم يدرسون الفكرة بحسن نية".

وأعرب السفير الإيراني لدى روسيا، خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن 50 شركة روسية و30 شركة إيرانية، عن أمله في أن تتحقق "اتفاقية طهران - موسكو" السابقة بشأن إلغاء التأشيرات السياحية الجماعية لحين إجراء مزيد من المفاوضات بشأن الإلغاء الكامل للتأشيرات.

ولفت إلى أنه "كان من المفترض تنفيذ هذه المذكرة اعتبارا من يناير 2023، لكن تنفيذ البروتوكولات استغرق وقتا، ونأمل أن يتم تنفيذ هذه المذكرة في القريب العاجل في كلا البلدين لنستضيف عددا كبيرا من السائحين الروس في إيران، وفي المقابل سيسافر الإيرانيون إلى روسيا بطريقة أسهل".

وبينما وصف جلالي السائحين بين البلدين "بالسفراء"، أعرب عن أمله في أن تستمر العلاقات بين روسيا وإيران في المضي قدما من خلال تعزيز الروابط الشعبية والثقافية والاقتصادية.