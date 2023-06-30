شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المصريين الأحرار": 30 يونيو ملحمة وطنية تدرس للأجيال والرئيس يقود خارطة بناء متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، جموع المصريين والرئيس عبد الفتاح السيسي والمؤسسات الوطنية بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، واصفا إياها بالملحمة الوطنية التي تُدرس للأجيال المتعاقبة التي ضرب المصريون فيها أروع الأمثلة في الثبات والعزيمة للحفاظ علي الوطن من جماعة إرهابية استباحت مقدرات الوطن، لافتا إلى أن الدولة انطلقت في مرحلة جديدة بعد الخروج من عنق الزجاجة إلى مهد الأمان.

وأكد أن مصر تخطّو لطريق الجمهورية الجديدة رغم ما يحيط من تحديات جسيمة وإرث عتيق من إشكاليات تراكمية عبر حقب زمنية، مشددا أن الأزمة الأقتصادية تطول كافة البلدان، ولا تزال مصر تعمل وتنشئ مصانع بقيادة الرئيس السيسي وتتوسع في الزراعة وخاصة السلع الإستراتيجية وترسم خارطة صناعية زراعية تجارية تزامنًا مع تطوير شامل للبنية التحتية المنهارة والمتهالكة، وتشييد مدن جديدة وغيرها، مشددا على أهمية الحفاظ علي أقطاب يونيو بالاصطفاف خلف القيادة لتجاوز كل الصعاب.

وأشار إلي أن المصريين تحملوا الكثير من الاعباء علي كاهل المسؤولية الوطنية بهدف تحقيق وترسيخ دعائم الدولة، مشيرا إلى أن محاولات التفتيت والتفريق والإحباط لن تتوقف وتستهدف عموم المصريين لإن عدونا يدرك بأننا شعب تحركه المشاعر ولكن سلاح الوعي والإصطفاف الوطني يؤدي لتجاوز الصعاب ويحقق الحفاظ علي مقدرات الأمة وسلامة ووحدة أرضها.