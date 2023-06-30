«ساب المذيعة ومشي».. تصرف غريب لـ بايدن على الهواء مباشرة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصرف "غريب" للرئيس الأمريكي، جو بايدن مع مذيعة خلال مقابلة على الهواء مباشرة.

وأظهر الفيديو المتداول مقابلة بايدن على قناة MSNBC، حيث وقف الرئيس الأمريكي وصافح المذيعة قبل النهوض والخروج من الاستديو.

يشار إلى أن الفيديو يأتي بعد يوم من "زلة لسان" للرئيس الأمريكي بتصريح قال فيه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق" بدلا من غزو أوكرانيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها بايدن بزلة لسان، إذ أنه أدلى بكلمة في مارس الماضي، أمام البرلمان الكندي حيا فيها الصين عوضا عن كندا، حيث قال وفقا لنص الكلمة المنشور على موقع البيت الأبيض الرسمي: "اليوم أحيي الصين لمضاعفتها.. أو، معذرةً أنا أحيي كندا - (ضحك) - يمكنك معرفة ما أفكر فيه حول الصين. لن أتطرق إلى ذلك بعد".