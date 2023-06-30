شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: 30 يونيو ملحمة وطنية والرئيس أعاد مصر لمكانتها الدولية والإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن التاريخ سجل ثورة 30 يونيو بحروف من نور، تلك الثورة التي انقذت الوطن من براثن الجماعة الإرهابية، وكشفت حجم المخطط والتحديات، وحرص القيادة السياسية ودور الرئيس عبد الفتاح السيسى في استعادة مصر لمكانتها لتعود مصر من جديد إلى حضن شعبها وننطلق في كتابة تاريخ جديد من المجد وتغيير الواقع بشكل حقيقي ومستدام، مهنا الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بالذكرة العاشرة لـ30 يونيو.

وأشار القطامى، في بيان له اليوم، إلى أن 30 يونيو ملحمة وطنية متكاملة لأمة حشدت قوتها الشاملة من أجل البقاء ومناهضة محاولات قوى الشر لاختطاف الدولة والهيمنة عليها، والتي رسخت أمام العالم أجمع عزيمة الشعب المصري وقوة إرادته الأبية، وأكدت للجميع تترابط الشعب المصرى ووقوفه صفا واحدا من اجل رفض الاوضاع حينذاك وخرج عن بكرة أبيه في الميادين والطرقات.

وأشاد عضو مجلس النواب، بحرص القيادة السياسية على التوافق الوطني واستعادة وحدة تحالف 30 يونيو بدعوتكم للحوار الوطني التي تجري جلساته الآن في روح توافقية تبشر بأن مخرجاته ستكون خارطة طريق جديدة للجمهورية الجديدة، متابعا:" القيادة السياسية حملت على عاتقها مواجهة الصعاب وفي الوقت نفسه دحر الإرهاب ومواجهته في سيناء لعودة الاستقرار".