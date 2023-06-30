شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: خطاب الرئيس بذكرى 30 يونيو كشف إنجازات الدولة التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكري 30 يونيو يحمل رسائل هامة إلى الشعب المصري، بما جمعه من التوضيح بعمق وأهمية ثورة 30 يونيو في التاريخ المصري الحديث، وما تلاها من خطوات نحو بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس جاء ليؤكد على إيمان الدولة بأن ثورة 30 يونيو ما كانت لتتحقق إلا بصلابة والتفاف الشعب المصري مع القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة وهو الامر الذي ادهش العالم.

وأضاف الحزب أن الخطاب جاء كاشفا لما قامت به الدولة نحو بناء الجمهورية الجديده في كافة المجالات التنموية في الزراعة والصناعة والطاقة والطرق وإقامة مجتمعات حديثة والقضاء على العشوائيات فضلا عن الجهود الواضحة في مجالي الصحة والتعليم.

وثمن الحزب دعوة الرئيس إلى الشعب بضرورة التلاحم والمثابرة لاستكمال خطة التنمية التي تنال كل مجال وكل شبر على أرض الوطن، مشيدا بتعهد الرئيس بأن الدولة ماضية في طريقها، وأن العمل في اتجاه واحد وهو بناء الدولة من خلال عمل مخلص ودؤؤب من أجل الشعب المصرى والوطن.