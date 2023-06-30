الدفاع الروسية: تحييد 425 مرتزقًا وجنديًا أوكرانيًا على جميع الجبهات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في الأربع والعشرين ساعة الماضية، والتي بلغت 425 جنديًا ومرتزقة أجانب على جميع جبهات القتال.

جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الجمعة 30 يونيو، حيث تابع التقرير بأن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، حاولت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، القيام بعمليات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك، وكراسنوليمانسكي، ودونيتسك، وكوبيانسك.

إجراءات الشجاعة والبسالة لوحدات قوات "الجنوب":



في اتجاه دونيتسك، شنت الوحدات التابعة لنظام كييف هجمات في مناطق قرى بيلوغوروفكا، كراسنويه، سيفيرنويه، بيرفومايسكويه، كامينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم صد 5 هجمات معادية بنجاح، من خلال الإجراءات الشجاعة والباسلة لوحدات قوات "الجنوب"، حيث بلغ إجمالي خسائر العدو على هذا المحور 160، و3 مدرعات قتالية، و5 مركبات، إضافة إلى مدفع ذاتي الدفع ألماني من طراز Panzerhaubitze 2000 ومدفع "غفوزديكا".

في اتجاه كراسنوليمان أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والطائرات العملياتية والتكتيكية لمجموعة "المركز" عددًا من الأهداف، ونجحت في صد هجوم العدو في اتجاه قرية كوزمينو بجمهورية لوغانسك الشعبية، حيث ألحقت خسائر بوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى تيرني وتورسكويه بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرنوبوبوفكا ونيفسكويه وتشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وفي منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا تم إحباط أنشطة مجموعة الاستطلاع والتخريب الأوكرانية، حيث ألحقت القوات المسلحة الروسية بالعدو خسائر تصل إلى أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، و3 مركبات، ومدفع هاوتزر D-30، وآخر D-20، ومدفع "غفوزديكا".

في اتجاه جنوب دونيتسك، في منطقة فريميفسكي، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "الشرق" هجومًا شنته وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستارومايورسكويه بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي منطقة قرية ليفادنويه بمنطقة زابوروجيه، اشتعلت النيران في منطقة تمركز الأفراد والمعدات العسكرية، فيما أحبطت مجموعة "الشرق" محاولة للعدو للقيام بالاستطلاع بقوة تصل إلى فصيلة مشاة آلية، ودمرت أيضًا مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية بالقرب من قرية رابوتينو بمنطقة زابوروجيه.

وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 120 جنديًا، و4 مدرعات قتالية، وسيارتين، ونظام مدفعي M777 أمريكي، إضافة إلى مدفع هاوتزر D-20، ومدفع Msta-B.

في اتجاه كوبيانسك، صدت العمليات النشطة للوحدات والضربات الجوية العملياتية والتكتيكية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الغرب" هجومين شنتهما وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية نوفوسيلسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية، كما ألحقت أضرار حريق بنقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى سينكوفكا وكامينكا بمنطقة خاركوف ونوفوسيلسكويه وستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، كما تم صد أنشطة مجموعة الاستطلاع والتخريب الأوكرانية في منطقة قرية أولشانا بمنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 50 جنديًا، ومدرعتين قتاليتين وسيارتين.