شكرا لقرائتكم خبر عن "كتلة الحوار" تهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو: أنقذت البلاد من فتنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت "كتلة الحوار" الشعب المصري و الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمرور عشر سنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التي أنقذت البلاد من فتنة وشيكة، وتطرف وإرهاب اطل علينا بأنيابه الخسيسة.

وتابعت كتلة الحوار،: تلك اللحظه المضيئة التي استجابت فيها القوات المسلحة لنداء الشعب المصري لبتر حكم جماعة الإخوان المسلمين التي استبدت وحلت بنفسها دولة داخل الدولة، وسعت بالبلاد في طريق الخراب والإغتراب، تلك الثورة التي كشفت عمق الترابط بين القوات المسلحة، وأبناء شعبنا العظيم ، مثل هذا اليوم من عشر سنوات كان القرار الحاسم بعوده الوطن لأهله، و نبت تحالف 3 يوليو الذي ضم كل القوي الوطنية في لحظة انتفاض وحفاظ على الهوية المصرية، ذلك التحالف الوطني الذي نأمل في إعادة لملمة دعائمه واحتواء كل ألوانه السياسية .

وتابعت الكتلة:" عشر سنوات من العمل والبناء ومجابهة التحديات، طريق بدأناه سويا ونصر أن ننجحه معا، واذ تؤكد الكتلة وقوفها خلف الدولة المصرية و دعم تحالف 3 يوليو، تشير إلي أن الطريق ما زال طويلا لبناء وطننا الذي نحلم به، والذي نتطلع فيه لتحالف كل القوي الوطنية من خلال مناخ من الانفتاح السياسي والمشاركة الفعالة من الجميع .