شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: الرئيس السيسي حرص على رفع شعار العمل بالتوازى مع الحرب على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بالتهنئة للشعب المصري بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، معتبرا أن تلك الثورة أثبتت أن إرادة الشعب أقوى من كل القيود، وأن الهوية الوطنية أرسخ من أن تُختَطف.

ولفت إلى أن تضحيات الشعب المصرى فى مواجهة الاستبداد السياسى والدينى فى 2011 و2013 ستظل شاهدة على عظمه هذا الشعب الذى أقام أول دوله في التاريخ ومازال يحافظ عليها، موضحا أن ما قدمه أبناء الجيش والشرطة من تضحيات بدمائهم العطرة، والتي جاءت انحيازا لإرادة الشعب فى مواجهة من اعتقدوا أنهم يستطيعون اختطاف الوطن، ستظل حاضره فى أذهان شباب هذه الأمه.

وأشار إلى أن الشعب المصري لن ينسى للرئيس السيسى انحيازه لإرادة الشعب فى 30 يونيو وحرصه على رفع شعار العمل بالتوازى مع الحرب على الإرهاب والانتصار عليه.