انت الان تتابع خبر مفوضية حقوق الانسان تستنكر بشدة إحراق نسخة من القرآن الكريم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المفوضية في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "تستنكر بشدة ما قام به أحد المتطرفين في العاصمة السويدية من فعل مشين في إضرام النار بنسخة من المصحف الشريف تزامنا مع بدء عيد الأضحى المبارك للمسلمين".وأكدت أن "هذا السلوك المنحرف يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وإساءة مقصودة إلى الكتب السماوية والأديان، والعقائد في المجتمعات، وتصرف من شأنه أن يثير الفتن ويؤجج خطاب الكراهية بين شعوب العالم".

واعربت المفوضية عن "بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إحراق نسخة من القرآن الكريم، وتؤشر أن تصاعد ظاهرة ازدراء الأديان التي يشهدها العالم مؤخرا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ويتنافى مع ما تدعو إليه الكتب السماوية من المحبة والاحترام بين الأديان".

كما أكدت المفوضية على أن "المجتمع الدولي ومن خلال المنظمات الدولية والإنسانية والناشطين والمدافعين عن الحريات مطالبين ومدعوين اليوم إلى اتخاذ مواقف جادة وسريعة لمنع وإيقاف هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والعمل على تبني إجراءات صارمة ضد هذه الأفعال النكراء والاستفزازات البغيضة التي تحمل تطرفا، وعداء، وتشجيعا على العنف".

ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان السلطات السويدية إلى "تحمل المسؤولية وعدم السماح للمتطرفين بحجة حرية الرأي والتعبير لبث السموم والفتن والكراهية بين الشعوب، وتشدد المفوضية على أن التهاون في هذه المسائل والقضايا سوف يهدد الجهود التي تبذلها المنظمات الإنسانية في ترسيخ التعايش السلمي، وإرساء قيم التسامح والمحبة والتآخي بين مجتمعاتنا".

