انت الان تتابع خبر زلزال قوي يضرب سواحل إندونيسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان: "مركز الزلزال يقع في البحر وعلى مسافة 11 كيلومترا (من الساحل) على عمق 23 كيلومترا".

وغالبا ما تعاني إندونيسيا من الزلازل والانفجارات البركانية وأمواج المد بسبب موقعها على "حزام النار". وهو شريط من البراكين والصدوع التكتونية بطول 40 ألف كيلومتر يحيط بالمحيط الهادئ.

