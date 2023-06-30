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زلزال قوي يضرب سواحل إندونيسيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان: "مركز الزلزال يقع في البحر وعلى مسافة 11 كيلومترا (من الساحل) على عمق 23 كيلومترا".

وغالبا ما تعاني إندونيسيا من الزلازل والانفجارات البركانية وأمواج المد بسبب موقعها على "حزام النار". وهو شريط من البراكين والصدوع التكتونية بطول 40 ألف كيلومتر يحيط بالمحيط الهادئ.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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