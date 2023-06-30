احتجاجات فرنسا تُجبر ماكرون على مُغادرة القمة الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - أجبرت "احتجاجات فرنسا"، الرئيس إيمانويل ماكرون، على إلغاء مؤتمر صحفي في بروكسل ومُغادرة القمة الأوروبية عائدًا إلى باريس، إذْ سيترأس خلية أزمة بشأن الاحتجاجات الجارية في البلاد مُنذ أيام بعد إنهاء حياة شاب برصاص الشرطة الفرنسية.

وفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام فرنسية"، مساء اليوم الجمعة، سيعقد الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماع أزمة جديدًا بعد ليلة ثالثة من الاحتجاجات وأعمال الشغب في العاصمة الفرنسية.

نقلت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية عن الإليزيه قولها إنه من المنتظر أن يعقد الرئيس الفرنسي، في وقت لاحق اليوم الجمعة، اجتماعًا طارئًا جديدًا للحكومة بعد اندلاع أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في مختلف أنحاء البلاد احتجاجًا على "مقتل نائل" برصاص الشرطة في وقت سابق من الأسبوع.

موعد اجتماع الرئيس الفرنسي ماكرون:

أضافت القناة التلفزيونية أن الاجتماع سيُعقد في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.

في باريس، قالت الحكومة الفرنسية إنها لا تستبعد فرض حالة الطوارئ لمواجهة أعمال العُنف، فيما قال الإليزيه إنه سيتم اتخاذ كل القرارات اللازمة لضبط الأمن في البلاد.

نقلت وسائل إعلام فرنسية عن رئيسة الحكومة إليزابيت بورن تعليقها حول إمكانية فرض حالة الطوارئ بسبب احتجاجات، قائلة: "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة لعودة استتباب الأمن في البلاد".

قالت إليزابيت بورن إن اجتماع الحكومة الطارئ الذي دعا ماكرون لعقده في وقت لاحق اليوم الجمعة سيتناول "جميع الخيارات" لاستعادة النظام.

تابعت بورن للصحفيين خلال زيارة لإحدى ضواحي باريس "الأولوية لضمان الوحدة الوطنية، والسبيل الوحيد لذلك هو استعادة النظام".

ألقت الشرطة الليلة الماضية القبض على 667 شخصًا بأنحاء البلاد بعد اندلاع أحداث عنف في مرسيليا وليون وبو وتولوز وليل في احتجاج لليلة الثالثة على التوالي على مقتل شاب يبلغ من العُمر 17 عامًا، من أصل جزائري-مغربي، برصاص الشرطة يوم الثلاثاء.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 249 شرطيًا ودركيًا في أعمال الشغب في فرنسا ليل الخميس الجمعة على خلفية مقتل مُراهق برصاص شرطي في باريس الثلاثاء.

أوضح المصدر نفسه أن السلطات نشرت 40 ألف عنصر من قوات الأمن على كامل الأراضي الفرنسية من بينهم 5 آلاف في باريس، ولم تكن أي إصابة في صفوف عناصر الشرطة والدرك خطرة.

من جهته، أبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة قلقه إزاء مقتل شاب على يد الشرطة الفرنسية وهي الحادثة التي فجرت أعمال شغب في أنحاء فرنسا.