روسيا تكشف عن هجوم إرهابي جديد لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت "موسكو" عن دليل جديد يُشير إلى إعداد النظام في كييف لارتكاب هجوم إرهابي جديد، حسبما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا".

وفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة، جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليجرام"، إذْ علقت على المعلومات التي تُفيد بتركيب أجهزة إضافية لقياس الإشعاع في العاصمة الأوكرانية، فضلًا عن حقيقة أن تدريبات بدأت منذ أيام في عدد من مناطق أوكرانيا على الإجراءات الضرورية حال وقوع حادث في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وكتبت زاخاروفا: "تستعد سلطات كييف لارتكاب هجوم إرهابي آخر".

روسيا تستعد لهجوم إرهابي على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه:

علق مستشار المدير العام لشركة "روس إنيرغاتوم" رينات كارتشا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن روسيا تستعد لهجوم إرهابي على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بأن تلك التصريحات قد تكون علامة على أن كييف تستعد لهجوم إرهابي أو ضربة على المحطة لجر "الناتو" إلى الصراع الأوكراني.

من ناحية أخرى، علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أحداث الشغب الأخيرة في فرنسا بجملة شاعرية.

جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليجرام"، إذْ نشرت مقطع فيديو لأعمال الشغب في فرنسا وكتبت عليه: في "الحديقة الغنّاء" تنتفض الورود.

اندلعت أعمال شغب بعد أن أطلقت الشرطة الفرنسية النار على شاب يبلغ من العُمر 17 عامًا بزعم عدم توقفه عند نقطة تفتيش مرورية، وتم الكشف عن أن الشاب من أصول جزائرية، وامتدت الاحتجاجات إلى عدد من المدن الفرنسية، كما شهد عددٌ من المُدن اشتباكات مع عناصر الأمن، وإطلاق الأخيرة القنابل المسيلة للدموع.