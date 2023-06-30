تصريحات نارية من ماكرون حول أعمال الشغب في فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - تعتزم السُلطات الفرنسية، نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب في البلاد، حسبما أفاد الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، مُتهمًا "عصابات" بالمشاركة في أعمال العُنف.

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ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، مساء اليوم الجمعة، قال ماكرون، إنه سيتم نشر قوات أمنية إضافية للسيطرة على أعمال الشغب والاضطرابات التي تشهدها أنحاء مختلفة من فرنسا في أعقاب مقتل فتى برصاص شرطي.

واتهم الرئيس الفرنسي عصابات بالمشاركة في أعمال العُنف التي تشهدها عدة مناطق في فرنسا.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع أزمة لحكومته، قال ماكرون إن وزارة الداخلية ستعمل على حشد "وسائل إضافية" للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة، مُنددًا "بالاستغلال غير المقبول لوفاة مراهق".

ماكرون يدعو منصات التواصل الاجتماعي لحذف مشاهد الشغب الحساسة:

كما دعا منصات التواصل الاجتماعي إلى حذف مشاهد الشغب "الحساسة".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الحكومة إلى اجتماع طارئ على خلفية المواجهات في باريس التي اندلعت على إثر مقتل مُراهق من أصول جزائرية على يد الشرطة.

من جانبه أعلن وزير الداخلية الفرنسي توقيف 150 شخصًا ليل الأربعاء/الخميس في أعمال عنف جديدة إثر الواقعة، مُنددًا بأعمال عُنف "لا تحتمل ضد رموز الجمهورية".

وكتب جيرالد دارمانان على تويتر أنه تم "إحراق أو مهاجمة ... بلديات ومدارس ومراكز شرطة"، مُضيفًا "عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء".

واندلعت أعمال شغب بعد مقتل شاب يبلغ من العُمر 17 عامًا برصاص الشرطة في ضاحية نانتير بباريس يوم الثلاثاء، وقد أثار الحادث أعمال شغب عفوية في عدد من المُدن الفرنسية.