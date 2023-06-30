أعمال الشغب تُشعل بلجيكا واعتقال أكثر من 60 شخصًا

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت "الشرطة البلجيكية"، 64 شخصًا خلال أعمال شغب "عنيفة" اندلعت في بروكسل أمس الخميس.

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام، مساء اليوم الجمعة، نقلًا عن مصادر في الشرطة: "تجمع الشباب في الكثير من مناطق المدينة وشنوا استفزازات، ونتيجة لذلك، تم اعتقال 47 قاصرًا و16 بالغًا وتم وضعهم رهن الاعتقال الإداري".

الوضع في منطقة أنيسينس والمحطة الجنوبية:

لفتت وسائل الإعلام إلى أن الوضع كان مُتوترًا بشكل خاص في منطقة أنيسينس والمحطة الجنوبية، إذْ تمركز عدد كبير من رجال الشرطة.

أقدمت مجموعة شبان على إضرام نيران، وحاولوا تطويق الممر الرئيسي في بعض المناطق.

ذكرت الشرطة أنه تم اتخاذ إجراءات فورية للقضاء على الانتهاكات واستقر الوضع بحلول منتصف الليل.

قالت مصادر من مجتمع الناطقين بالفرنسية في بلجيكا، غالبيتهم من المهاجرين من شمال إفريقيا: "إن أعمال الشغب جاءت نظرًًا لما يجري في فرنسا".

بدأت أعمال الشغب في الشوارع في فرنسا يوم 27 يونيو بعد أن قتلت الشرطة سائقًا يبلغ من العُمر 17 عامًا كان يقود سيارة مرسيدس في نانتير.

سرعان ما انتشرت الاضطرابات في الكوميونات والمُدن الكبرى الأخرى مثل تولوز وليون ومرسيليا وستراسبورغ.

من ناحية أخرى، اتهم كيريل لوغفينوف، القائم بأعمال ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، بروكسل بمحاولة الانتقال من حرب خاطفة فاشلة ضد روسيا إلى حصار طويل الأجل.

نقلت وسائل إعلام عن الدبلوماسي قوله: "مع اعتماد حزمة العقوبات الحادية عشرة، وصلت الحرب الاقتصادية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ضد روسيا إلى مستوى جديد من الناحية النوعية. والآن، وبعد أن طورت بروكسل ما يُسمى بـ"أداة التحايل ضد العقوبات"، تعتزم جذب أكبر عدد مُمكن من دول العالم إليها، وبالتالي، هناك انتقال من حرب خاطفة فاشلة، تم الإعلان عن أن الغرض منها التسبب في ضرر لا يُمكن إصلاحه لروسيا، إلى لعبة مُتعددة الاتجاهات بهدف فرض نوع من حصار اقتصادي طويل الأمد على بلدنا".