شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الأعلى للإعلام: "يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي جاءت لتنقذ مصر من براثن الجماعة الإرهابية، ليستعيد الشعب المصري وطنه مرة أخرى".

وأضاف: "أكدت ثورة 30 يونيو تلاحم القوات المسلحة مع الشعب لإنقاذ الوطن من براثن الجماعة الإرهابية، ليضرب أبناء مصر مثالًا في التلاحم ورمزًا للانتصار على الإرهاب".

وأوضح رئيس المجلس، أن مصر استطاعت على مدار عشر سنوات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن تبني الجمهورية الجديدة وتحقق إنجازات في كل المجالات أشاد بها القاصي والداني، كما تمكنت مصر من استعادة مكانتها الدولية والإقليمية ودورها في أمن واستقرار المنطقة.

واختتم البيان: "إذ نعاهد سيادتكم على بذل المزيد من الجهد لاستكمال بناء مصر الحديثة في ظل قيادتكم الحكيمة".