شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: 30 يونيو انطلقت بالدولة نحو البناء والتنمية بقيادة الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، موضحا أن نجاح ثورة 30 يونيو جاء بفضل انحياز القيادة السياسية للانتفاضة الشعبية الكبيرة .

وقال النائب عمرو السنباطي إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفاشية الدينية، وحافظت على الهوية المصرية وانطلقت بالدولة نحو البناء والتنمية عبر ثورة من الإنجازات، والمشروعات القومية الكبرى التي تحقق مصلحة الأجيال القادمة .

وأضاف النائب عمرو السنباطي أن ثورة 30 يونيو عبرت عن الإرادة المصرية، واستردت الهوية المصرية التي كادت الجماعة الإرهابية أن تطمسها لتحقق أهدافها الخبيثة وفي مثل هذا اليوم خرجت الملايين لتصحيح المسار بالتصدي لجماعة أرادت الهيمنة على مفاصل الدولة.

وتابع النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من محاولات الدفع بها نحو الفوضى والانهيار، على يد قوى الشر التى أرادت النيل من أمن هذا الوطن ومقدراته، قائلا " إن ما تحقق من إنجازات بعد 30 يونيو غير مسبوق، حيث تصدت الدولة لقوى الشر والظلام وقامت بمواجهة خطر الإرهاب ببسالة بالتوازي مع خطوات التعمير والتنمية و البناء".

ولفت السنباطي إلى أنه بعد نجاح الثورة حققت الدولة إنجازات متعدده في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية، واستعادت دورها الريادى والمحورى تجاه القضايا الإقليمية والعربية والافريقية والدولية، موضحا أن هذه الإنجازات من شأنها تأمين المصالح والأهداف الوطنية و تنطلق بالدولة نحو الجمهورية الجديدة.