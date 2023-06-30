فرنسا تشتعل.. مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.. وإيقاف حركة المواصلات.. ومعلومات لا تعرفها عن نائل مفجر موجة الغضب

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

أثار مقتل المراهق نائل إم، البالغ من العمر 17 ربيعا، موجة من الشغب في عموم فرنسا، لا سيما في منطقة نانتير الواقعة إلى الغرب من العاصمة باريس حيث نشأ.

إيقاف المواصلات

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم، إيقاف حركة المواصلات العامة في كل أنحاء البلاد اعتبارا من الـ9 مساء، بسبب الاحتجاجات، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

شغب لليوم الثالث

ألقت السلطات الفرنسية القبض على أكثر من 600 شخص في الليلة الثالثة على التوالي من أعمال عنف اندلعت في الشوارع، على خلفية قتل الشرطة لمراهق بإحدى ضواحي العاصمة باريس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن غالبية الذين تم اعتقالهم، ليلة الخميس، تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما.

واستهدف المتظاهرون مباني البلدية، مثل قاعات البلديات والمكتبات، في مدينة مرسيليا وفي مقاطعة سين سانت دوني شمال باريس.

واشتعلت النيران في فندق بمدينة روبيه شمالي فرنسا، وتعرضت بعض المتاجر للتخريب، بما في ذلك في وسط العاصمة باريس، بحسب الوكالة.

واندلعت أعمال الشغب مجددا في بلدة نانتير أمس الخميس عقب مسيرة تدعو إلى العدالة من أجل شاب (17 عاما) أطلقت الشرطة عليه النار وقتلته خلال فحص مروري.

وشارك حوالي 6000 شخص في المظاهرة، وسرعان ما نشبت اشتباكات بين المحتجين والشرطة، حسبما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" وقناة "بي إف إم تي في".

وتم رشق الضباط بعبوات المولوتوف بينما حامت مروحيات على مستوى منخفض ووصلت قوات خاصة إلى ضاحية نانتير الباريسية.

وأعلن وزير الداخلية جيرار دارمانان عن نشر 40 ألف شرطي على مستوى البلاد، في محاولة للحيلولة دون ليلة ثالثة من الشغب.

وتم تعليق خدمات الترام والحافلات في باريس الكبرى مساء لأسباب أمنية. وتم إلغاء افتتاح مهرجان في حي "لا ديفانس" بباريس.

من هو نائل؟

نائل ابن السابعة عشرة من عمره، كان "محبوبًا جدًا" في الحي، وفقًا لمحامي عائلته الذين تحدثوا صباح الأربعاء على قناة "BFMTV" إثر مقتله خلال عملية تدقيق مروري بعدما رفض التوقف، الثلاثاء، في نانتير قرب العاصمة الفرنسية.

كان نائل يعمل في توصيل البيتزا في نانتير، وكان يعيش مع والدته ولم يعرف والده أبدًا.

قُتل نائل صباح الثلاثاء في نانتير على يد شرطي أطلق النار من سلاحه، بعد أن رفض المراهق الامتثال. توفي الضحية بعد وقت قصير من إصابته برصاصة في صدره على الرغم من تدخل المسعفين الذين قدموا له كل الإسعافات الممكنة.

ووصفت والدة نائل ما يحدث بأنها "ثورة لابني".

كان الفتى يلعب الرغبي لمدة ثلاث سنوات. "لقد كان شخصًا لديه الإرادة للتوافق اجتماعيًا ومهنيًا، وليس طفلاً عاش متهورا ارتكب جرائم سرقات أو تعاطى مخدرات"، يقول رئيس نادي جمعيات حيث لعب نائل. "كان مراهقًا "يصغي ويصمم على تدبر الأمور".

"لا يوجد سجل جنائي" بحقه، قال محامو عائلة المراهق "وهذا ليس موضوعًا". لم يكن نائل "مُدانًا بشكل قاطع" أبدًا.

وبحسب صحيفة "ليكسبريس"، فإن المراهق كان مع ذلك "معروفًا لدى المحاكم، خاصة لرفضه الامتثال لرجال الشرطة".

صباح الثلاثاء، كان يقود سيارة مرسيدس AMG مستأجرة رغم أنه لم يكن لديه رخصة قيادة، لكن محامي الأسرة يؤكدون "أن الحكومة سجلت للتو مرور رخصة القيادة لعمر 17 عامًا".