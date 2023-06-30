انت الان تتابع خبر البايرن يعلن رحيل اثنين من لاعبيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العملاق البافاري رحيل البرتغالي جواو كانسيلو، بجانب المدافع الهولندي دالي بليند، ليغادرا البايرن بنهاية عقديهما.

كانسيلو كان قد انضم إلى بايرن في شتاء 2023 قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، فيما تنتهي إعارته بنهاية هذا الشهر، ويعود بذلك إلى الفريق السماوي.



في المقابل، انضم بليند في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن أياكس الهولندي، لينضم إلى البافاري لمدة نصف موسم ويغادر الفريق بمجرد نهاية عقده ويصبح لاعبا حرا من جديد.

وفي نفس السياق، دخل النمساوي مارسيل سابيتزر، لاعب وسط البايرن دائرة المرشحين للرحيل عن النادي البافاري أيضا هذا الموسم، وبات قريبا من ارتداء قميص برشلونة في الموسم الجديد.

وفشل سابيتزر في إثبات وجوده مع بايرن ميونخ، منذ انتقاله إليه بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني من لايبزيج في 2021.

