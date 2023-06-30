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واشنطن: هجوم أوكرانيا المضاد يتقدم ببطء

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بغداد - ياسين صفوان - وقال في تصريح له: "قادتنا السياسيون أكدوا أننا سنعمل على ضمان حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاجه لتظل حرة ومستقلة".

وأكد ميلي بشأن منح قنابل برؤوس عنقودية لأوكرانيا: "تقديم القنابل العنقودية لأوكرانيا مطروح ولم يتخذ قرار بشأنه حتى الآن".


وحول تبعات تمرد "فاغنر"، الأسبوع الماضي، قال ميلي: "لا نعلم بعد ما إذا كان تمرد مجموعة فاغنر قد أضعف بوتين ومن السابق لأوانه الحكم بذلك".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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