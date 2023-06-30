البيت الأبيض يُوضح أسباب فشل الهجوم الأوكراني المُضاد

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح "البيت الأبيض"، أن فشل الهجوم الأوكراني المُضاد سببه "الطقس والأشهر الطويلة التي سمحت للقوات الروسية بالاستعداد للدفاع"، حسبما أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، "جون كيربي".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال كيربي أن "الطقس لم يكن مُلائمًا، وكان لدى الروس الكثير من الوقت والشهور للاستعداد. لقد فعلوا ذلك واستعدوا، وحفروا فيه، وفي بعض الأماكن حفروا بعُمق كبير".

وانطلق الهجوم الأوكراني المُضاد في الـ4 من يونيو الجاري، على عدة محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيومفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف، أن التوقعات حول نتائج الهجوم الأوكراني المضاد، كانت مُفرطة في المُبالغة.

القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المُضاد:

من جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المُضاد، ولم تنجح في أي محور.

من ناحية أخرى، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي زود أوكرانيا بـ220 ألف قذيفة مدفعية وأكثر من ألفي صاروخ ضمن "حزمة القذائف" التي تم تبنيها في مارس 2023.

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي "زود أوكرانيا بـ220 ألف قذيفة مدفعية وأكثر من ألفي صاروخ، كجزء من التزامنا بإرسال مليون قذيفة إلى كييف خلال 12 شهرا. ونحن في طريقنا لتحقيق هذا الهدف".

وتابعت: "الاتحاد الأوروبي خصص ملياري يورو من صندوق السلام الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من أجل إنتاج الذخيرة وتسريع إرسالها إلى أوكرانيا، في حين أنفق مليارا يورو منها على المشتريات الطارئة للقذائف من دول الاتحاد الأوروبي من مُستودعات الجيش، كما خُصص المليار الثاني لطلبات الطوارئ من المعامل الأوروبية للقذائف الجديدة، خصوصًا عيار 155 ملم وصواريخ أنظمة الدفاع الجوي والراجمات".