شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: ثورة 30 يونيو ستظل نقطة فاصلة فى تاريخ مصر المعاصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـعاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكدت التنسيقية أن ثورة 30 يونيو ستظل نقطة فاصلة فى تاريخ مصر المعاصر، وكلمة السر التي أعادت لمصر مكانتها ودورها الريادي إقليميًا ودوليًا، وحافظت على الهوية المصرية من التحريف وكشفت زيف الجماعة الإرهابية، وكانت نقطة الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة.