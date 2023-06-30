انت الان تتابع خبر برشلونة يفسخ عقد أومتيتي بالتراضي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي الكتلوني في بيان، انه "تم التوصل الى اتفاق لفسخ عقد مدافع الفريق الفرنسي صامويل أومتيتي بالتراضي".

وكان الدولي الفرنسي قد انضم إلى برشلونة قادما من أولمبيك ليون في 2016، وكان عقده ممتدا حتى 2026.



وتعرض اللاعب البالغ عمره 29 عاما لسلسلة من الإصابات بعدما ساعد فرنسا في الفوز بكأس العالم 2018، ولعب الموسم الماضي معارا في ليتشي الإيطالي.

وخاض أومتيتي 133 مباراة مع برشلونة، وفاز معه بكأس الملك ثلاث مرات، والدوري مرتين، وكأس السوبر الإسبانية مرتين.

