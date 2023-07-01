بعد حرق المصحف الشريف.. الكويت تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

أعلنت الخارجية الكويتية، الجمعة، استدعاء سفيرة مملكة السويد المقيمة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والمحالة إلى دولة الكويت ليزلوت أندرسون على خلفية قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن نائب وزير الخارجية قام بتسليم السفيرة السويدية مذكرة احتجاج رسمية تتضمن إدانة واستنكار دولة الكويت لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم إلى جانب الإعراب عن احتجاج الكويت على استمرار سماح السلطات السويدية بمنح تصاريح لحرق نسخ من القرأن الكريم علاوة على مطالبتها للحكومة السويدية بضرورة تحمل مسؤولية وقف منح هذه التصاريح والتحرك الفوري لمنع تكرار هذه الإساءات التي تستهدف رموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم باستغلال مبدأ الحريات كمسوغ لارتكاب هذه الأفعال المسيئة للدين الإسلامي الحنيف.

كما أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أعرب خلاله عن رفض دولة الكويت التام وإدانتها لقيام المدعو سلوان موميكا بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام جامع ستوكهولم الكبير في العاصمة السويديةوحصوله على تصريح من الشرطة السويدية للقيام بذلك بالتزامن مع احتفال المسلمين حول العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الشيخ سالم الصباح أن مثل تلك الممارسات مرفوضة تماما ومنافية لكل المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية وتؤجج الكراهية وتشجع على العنف والإرهاب.

وحمل وزير الخارجية الحكومة السويدية المسؤولية لمنحها لمثل هذه التصاريح التي تتنافى مع كل المبادئ الدولية الداعية للتعايش والتسامح والاعتدال، مطالبا الحكومة السويدية بالتحرك الفوري لمنع هذه الإساءات المتكررة التي تستهدف مقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم باستغلال مبدأ الحريات كمسوغ لارتكاب هذه الأفعال المسيئة للدين الإسلامي الحنيف.