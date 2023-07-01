شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف السياحية يضمن المصالح المشتركة للنشاط السياحى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الإغراض التي يهدف اتحاد الغرف السياحية لتحقيقها.

يشار إلي أن القانون أقر بأن للغرف السياحية اتحاد يسمى "الاتحاد المصرى للغرف السياحية"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسى القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد إنشاء فروع له بأى من محافظات الجمهورية ويقوم الاتحاد على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليـه فى جمهورية مصر العربية، ويتولى تنسيق أعمال الغرف، ويشرف على حسن سير أعمالها ، ويعاون الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

وجاءت المادة (41) من القانون لتقضي بأن يهدف الاتحاد ، على الأخص، إلى تحقيق الأغراض الآتية :

１- المساهمة لدى الوزارة المختصة فى رسم السياسة العامة للنشاط السياحى بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة فى الجمهورية ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

２- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التى تواجه القطاع السياحي.

３- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.

４- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجى فى مجال النشاط السياحي، وتزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء المتاحة لديه والمتعلقة بنشاط الاتحاد حال طلبها.

５- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتى تتعلق بالنشاط السياحى وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية والقانون الصادر به رقم 151 لسنة 2020.

６- إقامة المهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية فى المجال السياحي، وذلك بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.

７- توثيق علاقات التعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية والمهتمة، بشئون السياحة وتطويرها.

８- وضع ميثاق شرف مهنى للعاملين بقطاع السياحة بالتنسيق مع الغرف.