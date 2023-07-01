رجل يستعيد بصره أثناء سجوده لصلاة المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - عرف أحد المساجد بولاية تيارت الجزائرية في أيام عيد الأضحى حادثة أثارت تعجب ودهشة المصلين، وفق روسيا اليوم.

وأظهر مقطع فيديو متداول استعادة جزائري يدعى أحمد قداري، لبصره بعد عامين من فقدانه، وذلك خلال تأديته لصلاة المغرب بمسجد عمر بن عبدالعزيز بولاية تيارت.

وقال قداري في تصريح لقناة "النهار" الجزائرية إن "الله أعاد إليه بصره في ثاني أيام عيد الأضحى داخل المسجد بعدما فقد الأمل في الشفاء".

وأضاف قداري بالقول "جئت إلى المسجد مشيا لتأدية صلاة المغرب، جلست بشكل عادي ثم أخدت المسبحة وبدأت في التسبيح في انتظار الآذان.. وعند دخول وقت الصلاة، وبعد الإقامة، تقدمت واصطففت مع المصلين رافعا يدي وقلت "الله يفرج"، ثم كبرت بعد الإمام وفي الركعة الثالثة قمت من السجود وفتحت عيني بعفوية، حتى شاهدت الأرضية الصفراء، وهي لون سجادة المسجد".

وتابع قداري "لم أصدق ما حصل فأمسكت بيد مصلي كان عن جانبي، وظللت أنظر إليه ليقول إنني أرى.. سجد المصلون السجدة الثانية، في الركعة الثالثة وأنا مندهش ومذهول مما يحصل لي".

وواصل قداري الحديث "عندما أكمل المصلون صلاة المغرب قال الذي أمسكت بيده ما بك؟.. قلت له إني أرى"، مشيرًا إلى أنه فقد الوعي، وذكر المعني أنه وسط دهشة وتعجب المصلين، تقدم إليه إمام المسجد وتكلم معه، موضحا أنه أيقن أن بصره عاد إليه.

كما وجه أحمد قداري رسالة مؤثرة لزوجته التي وقفت بجانبه طيلة سنتين من فقدانه لبصره.