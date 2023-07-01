شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى يكشف ارتفاع الأهمية النسبية فى مخصصات الإسكان والمرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط قطاع التنمية العمرانية يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات نظم وحدات الإسكان المُناسبة لكافة فئات المجتمع، والمزودة بالمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية المناطق، وترفيق المخصصة للأغراض التجارية والصناعية والترفيهية.

وفي هذا الصدد، رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، في تحليلها لبيانات مشروع موازنة العام المالي الجديد 2023/2024، ارتفاع الأهمية النسبية للمقدر من قيمة الاعتمادات الموجهة لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية في السنة المالية 2023/2024 مقارنة بالعاميين الماليين 2022/2023 – 2018/2019، حيث تبلغ نحو 3.9% مقابل نحو 3.3%، و3.5% علي التوالي.

وأوضحت لجنة الخطة في تقريرها بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن كافة القطاعات الموازنية حققت معدل زيادة قي قيمة الاعتمادات المخصصة بموازنة العام المالي 2023/2024 مقارنة بالسنة المالية السابقة.

يُشار إلي أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه، أكدت توجيه استثمارات قدرها حوالي 273 مليار جنيه بنسبة 16.5% من إجمالي استثمارات الخطة لقطاع التنمية العمرانية، حسبما تشير الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.