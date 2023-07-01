السعودية سخّرت الذكاء الاصطناعى لراحة الحجاج

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، بالجهود التى بذلتها المملكة العربية السعودية، لإتمام موسم الحج هذا العام بنجاح، لافتا إلى قيام السعودية بإنشاء الكثير من المشروعات فى الكعبة، بهدف تيسير المناسك على حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أدائها بسهولة ويسر، كما قدمت 185 برنامجًا ومبادرة نوعية لتحقيق أقصى درجات الراحة للحجاج.

وشملت البرامج استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعى، ورقمنة البرامج، وتسخير التطبيقات الإلكترونية، فى مختلف المجالات لخدمة القاصدين، ومخاطبتهم باللغات العالمية، وأشار «العسومى» إلى سعى المملكة الدؤوب للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام عاماً تلو الآخر، وتسخير إمكانياتها للتيسير على ضيوف الرحمن، استشعاراً بالمسئولية تجاههم مهنئاً بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وثمّن رئيس البرلمان العربى الزيارة التى قام بها الأمير محمد بن سلمان إلى مشعر منى، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، مؤكدا أنها تعكس حرص القيادة فى المملكة على توفير أقصى سبل الراحة والأمان للحجاج.

وقال «العسومى» إنها مسئولية وشرف عظيم ما تقوم به المملكة العربية السعودية بتسخير ما تمتلكه من إمكانيات لخدمة الحجاج.

وفى سياق آخر، أكد رئيس البرلمان العربى أهمية الدور الذى تضطلع به البرلمانات على كافة المستويات الدولية والإقليمية والعربية لخدمة شعوبها، مشيرًا إلى حرصه على تعزيز التنسيق والتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى، خدمةً لمصالح الشعوب العربية وشعوب العالم.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولى للعمل البرلمانى الذى يوافق 30 يونيو من كل عام، وهو التاريخ الذى تأسس فيه الاتحاد البرلمانى الدولى فى عام 1889م. وأعرب رئيس البرلمان العربى عن تطلعه للتعاون بشكل أكبر يتضمن التنسيق على المستوى البرلمانى والسياسى، والدفع نحو إقامة شراكة استراتيجية بين الجانبين.

وأكد «العسومى»، أن البرلمان العربى يحرص خلال هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها المنطقة وما تشملها من تحديات سياسية واقتصادية إلى السعى الدؤوب للارتقاء بدوره بما يلبى تطلعات وطموحات الشعوب العربية.